五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」1日在桃園國際棒球場舉行第9場，與粉絲在2020第一天相聚同樂。由於五月天開唱總愛在台上「練肖話」和「開黃腔」，主唱阿信爆出演唱會名稱遭網友竄改，笑說「網路上說我們的演唱會應該是『黃』，根本就不藍！」笑翻全場。

在新年第一天團員們紛紛向粉絲輪流說「新年快樂」，鼓手冠佑回憶過去幾年沒辦演唱會時，自己在家很空虛，買了烤肉架在陽台烤肉跨年，瞬間被吉他手怪獸虧「沒約喔？」冠佑見狀趕緊說「家裡很小，不方便招待你們」，冠佑接著說「想要有跨年氣氛，在家找紅色袋子跨過去，過得特別空虛，所以我許願每一年跨年都和所有人在一起，你們就是五月天的家人。」

五月天元旦開唱，五位團員分別和粉絲一一說「新年快樂」。（相信音樂提供）

聽到冠佑感性告白讓粉絲樂得歡呼，不過阿信則說「聽到冠佑親切的叫大家家人，那麼農曆年也不要忘記這些家人，我們原地約在桃園棒球場，冠佑在東三門發紅包」，一番話引起團員紛紛起鬨「恭喜恭喜，恭喜發財」，冠佑說「不要講那麼俗氣的東西，他們（粉絲）需要精神上的慰藉」，阿信則笑回「這麼俗氣東西，你就不要留在身邊」，冠佑秒回「所以我沒有留在身邊，我放銀行裡。」搞笑對話再度逗樂粉絲。

連續趕兩場跨年晚會的白安，昨擔任五月天演唱會開場嘉賓，特別選唱五月天〈彩虹〉等曲，她2月29日將於台北新光三越香緹大道廣場舉辦「當我們還年輕」special live演唱會，也力邀大家一同參加。

(中時 )