近年來台北市商圈變化快速，曾經是人潮眾多、店家琳瑯滿目的東區商圈，近年來面對知名店家相繼退出，2019年第一季整體空置率達12.5%，有些業者雖是本身經營不善收店，但高租金卻被視為逼業者出走的最大兇手。隨著房東開始降租，空置率也逐季下降，但這些熄燈的店家也不會再回來了。

整理出2019年熄燈店家，不只老字號餐飲業者，連開業不到1年的店家，包括永福樓、糖朝、金鑛咖啡、茶堀出軌以及Sharetea歇腳亭，以及英國潮牌Superdry、美國快時尚品牌Forever 21、韓國H:CONNECT，甚至是知名攝影器材店「億華數位科技」，也相繼退出。

以下列出2019年熄燈十大名店：

永福樓：營業41年名流人士喜愛的知名折江菜名店「永福樓」，在2019年2月24日熄燈。據房仲業者透露，早期租金落在每坪租金約2000元，目前2樓以上每坪租金落在5000至6000元區間，等於是翻倍漲，如果要再往上調，房客抵擋不了，只能選擇退租。此外，消費者飲食習慣大變動，也是這類老字號餐館難以支撐營運的重要因素。

糖朝：在該店面貼出公告指出，因房租到期，台北東區店經營至3月31日，4月起將店面移至微風南京店，4月11日正式開幕，這也使得許多老饕惋惜不已。以港式飲茶起家的「糖朝」從香港發跡後進駐台北，以甜點、精緻料理著名的「糖朝」備饕客人喜愛。

金鑛咖啡：忠孝店至2019年1月18日結束營業，據了解，該店面月租金高達80萬元，代表每個月得賣上萬杯咖啡才能應付高租金，加上母集團燦坤近年經營不善，先是大量解雇員工，並將2019年12月13日宣布將13門市交由「富士康廣告媒體集團」以新品牌經營。

茶堀出軌：位於東區巷弄內，有著25年歷史的泡沫紅茶店「茶堀出軌」，於2019年9月26日悄悄歇業，媒體消息就指出，房東提高租金才會讓他們無法生存，最後選擇退租。

京東物流：2018年10月在台北東區試營運，但在經營8個月後宣布結束營業，當時京東物流看準東區人潮、車潮，希望達到「廣告效益」目標，但業務限縮在服務陸客，沒有提供台灣服務之下，只能宣稱以快閃店黯然退出。

億華數位科技：曾經是北部知名的水貨商、位在忠孝東路四段的老字號攝影器材店「億華數位科技」，在2019年3月17日租約到期結束營業，並將所有業務移至士林店。

Superdry極度乾操：5年前Superdry在忠孝東路四段成立台灣第一家形象概念門市，營業面積近50坪，店租逼近百萬元，2019年1月24日撤離東區，後由本土服飾品牌MOMA進駐。

美國快時尚品牌Forever 21：Forever 21忠孝店3月1日發給員工的公告中表示「台灣店舖的營運狀況，近年一直未達理想連年虧損，最終作出撤出台灣的沈痛決定」，該店面也在當月底結束營業。

韓國快時尚H:CONNECT：韓國快時尚品牌近年來進軍台灣市場，但似乎無法提振買氣，8月初H:CONNECT在東區旗艦店已經悄悄歇業。

Sharetea歇腳亭：全球擁有超過500家門市的「Sharetea歇腳亭」東區旗艦店2年盛大開幕，但卻在日前宣布忠孝東路的三角窗旗艦店店面營業到2019年12月28日，將轉戰到巷內。

(中時電子報)