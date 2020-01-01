湯唯演出陸劇《大明風華》，詮釋明朝孝恭孫皇后傳奇一生，劇中她與朱亞文擦出愛火，朱亞文在宮中大膽壁咚湯唯，還用鼻子從湯唯的額頭一路劃向鼻尖，試探湯唯心裡是否有他，讓網友直呼太撩太霸道，簡直男友力爆棚。而歷史上，朱亞文飾演的朱瞻基與湯唯飾演的孫皇后，兩人是真愛，且是青梅足馬，兩小無猜，網友敲碗希望《大明風華》劇情能看到湯唯與朱亞文多曬恩愛。

朱亞文（左）在《大明風華》與湯唯談心。（WeTV提供）

朱亞文（右）狂撩湯唯。（WeTV提供）

朱亞文劇中揭露對湯唯養父允諾「答應要給妳幸福！」又送上大珍珠，拿出真心對湯唯說彼此間是否應該好好聊聊，直說，「我希望與妳交心。」又對湯唯說，「妳我之間並不是妳所想的，所有都是陰謀詭計。」、「妳今日不與我聊，我等妳等到明日，妳今年不與我聊，我等妳等到明年。」網友說，那個曾經放蕩不羈的皇太孫，只有把真心說出來，才能換得她的真心。有趣的是，湯唯在劇裡誇朱亞文是「馬蜂腰螳螂腿」，被網友笑「是什麼奇葩用詞」。

湯唯演出《大明風華》（WeTV提供）

湯唯先前受訪時透露，女兒的出生把自己所有思維都改變了，又說，「孩子與你血脈相連，你有的性格她也有，你難弄的，你好的她都有。」坦言，自己40歲的人生沒有白活，過得特別踏實與自信，自認是一位普普通通的女人，「現在就是想踏實的做好自己的工作，和照顧好家人！」《大明風華》每晚十點WeTV全網獨播免費看。



(中時 )