在2019年的最後一天，西方媒體發現，疑似涉及「白人種族主義」話題的標籤在推特突然火爆起來。這個「白沒什麼不好」（#ItsOKtoBeWhite）的話題標籤最早在2017年出現，自由主義者稱這是為了刺激「敵視白人」的左翼分子所發起的反抗種族歧視的運動。

昨天，該標籤突然在推特火爆登上熱門，不明所以的西方自由主義者正要卯起來抨擊這群右翼分子，斥責他們「種族主義」性質的行為。不過卻意外發現，好像誤會白人右翼分子了，這次全是「哈韓族」惹的禍。

西方網民氣沖沖點進推特，卻驚訝發現「白沒什麼不好」（#ItsOKtoBeWhite）的話題標籤下全是不同南韓明星的美照、動圖，並且正被瘋狂轉發，讓西方網友一臉茫然。

而事情起因是一群「哈韓族」為了蹭頂流標籤（#ItsOKtoBeWhite）的熱度，探討南韓明星的膚色而再度標記這個標籤。而英國娛樂資訊網站Indy100解讀，事情可能並不單純，極有可能是這群「韓飯」被西方白人右翼分子利用，再度炒作話題。

不過，事情真相最後查明，並沒有什麼背後不可告人的秘密。這次事件確實是「哈韓族」為了讓更多人追捧自家愛豆（idol），而在推特上自主發起的。不過也確實嚇壞了不少西方網民，有網友稱，「半世紀後，孩子們可能會探討：外國推特用戶如何差點引發另一個國家的內戰的話題。」

(中時 )