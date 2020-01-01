2019年全年土地市場呈現前高後低的走勢，但重點城市的土地出讓金仍創下了新高，根據中原地產研究中心2020年元旦發布的統計數據顯示，2019年土地市場繼續高位運行，50大城市合計賣地收入達4.41兆元，年增漲幅度達19.33％創新高；其中，出現16個賣地收入過千億元的城市，亦刷新歷史同期紀錄。

中原地產首席分析師張大偉分析，從全國土地市場看，去年第二季明顯衝高，但第三季度在各種政策影響下，土地市場有所降溫。但整體仍維持高檔；尤其在去年上半年，重點二線城市土地市場十分火熱，4、5月份成為開發商拿地的重鎮，高溢價拿地相當頻繁。

從空間分佈來看，去年土地市場分化明顯；尤其是上半年，包括杭州、蘇州、南京等多個二線城市的土地市場成為開發商爭奪的重點；而三四線城市的土地市場則明顯降溫；以杭州來說，以2836億元榮登2019年的「賣地之王」，領先各城市；從近年的情況看，2017年杭州土地出讓金首次超過2000億元，2018年達2501億元，同樣領先全國。

杭州之外，蘇州、武漢、南京、寧波等二線城市的土地出讓金也出現高速成長，經濟實力較強的二線城市在快速擴張的過程中，房地產市場也蘊含著巨大潛力。

張大偉表示，從趨勢看，去年三四線城市依然相對低迷，在這種情況下，房地產企業把更多資金投入到一二線城市，也是出現一二線土地市場升溫的主要原因；另一方面，從全國城市的發展態勢來看，由於人口向一二線中心城市與大都市流動的現象仍在、二線城市落戶的放寬及土地指標向中心城市的傾斜等因素，中心城市尤其是二線城市迎來了更大的發展空間。

(旺報 )