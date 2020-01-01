當你走進醫院看病，見到診間裡的女醫師「車頭燈」比臉還大，身上襯衫就鈕釦瀕臨爆開邊緣，你的反應是如何？網路最近流傳一名火辣女網紅的超胸透視照，還是名物理治療師，網友看了簡直快暴動，他們說，光看就療癒了，忘了病痛這回事了！
這名火辣擁有G奶級女網紅，網路擁有擁有眾多粉絲，最近有一張疑似車頭燈太豐滿，以致上衣的鈕扣無法扣起來，引發網友暴動，網友後來神出這名女神不僅是韓國網紅，還是多才多藝的才女，會彈琴，還是名物理治療師，讓網友直呼「想讓她看看身體了」。
這名韓國人氣網紅叫「Da seul」，在社群平台擁有超過20萬的粉絲，常PO出「黑內衣+透明外衣」組合的性感照，若隱若現的雄壯車頭燈，讓人看的目不轉晴， 網友直呼：「應該比臉大吧？」
Da seul不止是靠精致臉蛋與完美曲線身材吸人氣，也是一名物理治療師，之前她曾po新制服照片，後來刪除，因為怕前來治療的病患噴鼻血，還曾調皮po出大反差的扮醜臉照，狂吸一票粉絲。
(中時電子報)
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