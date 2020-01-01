蔡依林（Jolin）1日攻蛋邁入第三天，邀來好友吳青峰二度同台，合唱彼此的經典曲〈倒帶〉、〈小情歌〉；吳青峰不放過機會猛虧一身閃鑽薄紗長禮服、頭戴包頭頭飾的Jolin，笑稱她的頭飾乍看像「敷面膜」，服裝則像「阿聯酋航空空姐」，吳青峰幽默說：「學姊這身打扮如此珠光寶氣，想必是服務商務艙等的吧！」

Jolin今晚唱完〈你怎麼連話都說不清楚〉後，為滿場萬名觀眾送上「元旦禮物」嘉賓吳青峰，合唱〈倒帶〉後，吳青峰牽著她的手問：「我剛上台前才知道原來我今天是以『禮物』的型式來送給大家的是嗎？」接著解開自己外套做勢脫衣服「拆禮物」，笑翻全場。不僅如此，吳青峰火力全開，指Jolin戴的頭飾像面膜，「面膜沒敷好旁邊都翹起來了」。

兩人緣起於8年前，吳青峰為Jolin量身訂做〈柵欄間隙偷窺你〉而成為朋友；今晚繼去年在湖南衛視《歌手》後再次同台，Jolin表示兩人雖工作上較少碰面，但私下經常交流、喝咖啡，吳青峰秒回黃腔：「喔！原來是咖啡在流。」全場笑聲不斷，吳青峰故作正經地說：「我發現大家現在有個很不好的陃習，想到我就想歪，我很端正的，妳（Jolin）在想什麼，想到面膜又翹起來。」逗得觀眾笑翻。

Jolin第一天開唱時吳青峰就到場欣賞，他再拿Jolin的造型爆料兩人這次合作趣事，「我之前要跟她搭（這次合作的）衣服，他們只給我看她頸部以下造型的部份，我心想那自己就配個黑色上衣，沒想她第一場我來看，才發現她這套衣服『上面乒乒砰砰』！當下立刻決定『我要重新定裝』！」

連續三天開唱，Joliin每晚又唱又跳至少2個半小時，第三場走位、唱功、舞姿分毫不差，2020年第一天狀態滿分！唱〈Miss Trouble〉前，她吆喝全場「動起來」：「2020年第一天，我來找你們麻煩了！」第二場坦言自己聲音狀態不完美的她，今晚開唱前自我打氣：「2020精力充沛。長輩們今晚準備好收禮。嘍」對歌迷感性喊話，「你們目不轉睛和吶喊，給有時仍會害怕的我力量，謝謝你們陪伴有點倔強的長髮殺人魔公主一路到2020」。

蔡依林（左）今邀吳青峰同台合唱。（盧禕祺攝）

蔡依林（左）今邀吳青峰同台合唱。（盧禕祺攝）

(中時 )