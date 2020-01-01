龍潭地區元旦當天上午舉辦「愛家、愛國」2020年好龍潭元旦升旗典禮活動，在龍潭愛樂以及當地國高中小管弦樂團演奏的悠揚樂聲中，由8名迎旗手恭迎巨幅國旗緩緩入場，活動中也由學生們及長輩共109人併排成台灣圖形，帶領全體鄉親齊唱國歌。

活動由桃園市菱潭陂人文促進會理事長徐玉樹從2018年發起升旗活動，連續2年之活動借「唱國歌、敬國旗」以喚起鄉親愛國心及對國旗的尊敬，獲得民眾迴響。今年徐玉樹特別邀請立法委員呂玉玲、市議員劉熒隆、林昭賢等共同主辦、主持，展現團結氣勢。

(中時 )