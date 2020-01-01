龍潭元旦升旗 管弦樂伴巨幅國旗進場 21:532020/01/01 中時 邱立雅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 龍潭地區元旦當天上午舉辦「愛家、愛國」2020年好龍潭元旦升旗典禮活動。（邱立雅攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 龍潭地區元旦當天上午舉辦「愛家、愛國」2020年好龍潭元旦升旗典禮活動，在龍潭愛樂以及當地國高中小管弦樂團演奏的悠揚樂聲中，由8名迎旗手恭迎巨幅國旗緩緩入場，活動中也由學生們及長輩共109人併排成台灣圖形，帶領全體鄉親齊唱國歌。 活動由桃園市菱潭陂人文促進會理事長徐玉樹從2018年發起升旗活動，連續2年之活動借「唱國歌、敬國旗」以喚起鄉親愛國心及對國旗的尊敬，獲得民眾迴響。今年徐玉樹特別邀請立法委員呂玉玲、市議員劉熒隆、林昭賢等共同主辦、主持，展現團結氣勢。 (中時 ) #活動 #國旗 #龍潭 #元旦 #升旗 也許您會感興趣 推薦閱讀 元旦升旗 宜蘭縣市拚場 04:102019/12/28 地方新聞 珍藏71年手縫國旗 老太太贈瑜 04:102020/01/01 政治要聞 府前升旗典禮 台灣英雄領唱國歌 08:142020/01/01 生活 影》新年升旗 韓國瑜、謝龍介出席台南公園升旗典禮 09:332020/01/01 政治 嘉義朴子市公所元旦升旗典禮 拿好禮迎新年 10:522020/01/01 生活 苗栗迎接3名元旦寶寶 大千醫院1對「好」寶寶報到 12:532020/01/01 生活 連跑2場元旦升旗 楊瓊瓔：看國旗上升很有感 14:092020/01/01 政治 員林市首辦元旦升旗典禮 3千人藤山步道健走展活力 17:202020/01/01 生活 2020元旦國慶寶寶報到 產科醫師憂少子化 18:282020/01/01 生活 後龍鎮公所元旦升旗健行活動 19:482020/01/01 生活 生活熱門新聞 氣炸鍋高溫恐致癌！營養師：2食物絕不能放 - 生活 命理師洩天機！2020年這3生肖財運大爆發 - 生活 好市多半熟麵包難吃？她出菜成品讓網看呆：原來要這樣吃 - 生活 好市多過年必囤這款零嘴 網喊：後悔只買一包 - 生活 今年史上最暖 氣象局：1、2月恐有寒流 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。