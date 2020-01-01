八卦版版主arsonlolita當初遭楊蕙如嗆告，如今楊遭起訴神隱。 (圖／翻攝自PTT)

「卡神」楊蕙如在上月2日與「idcc」蔡福明一同遭檢方起訴後，就此人間蒸發，不僅國民黨懸賞100萬要全民追楊蕙如下落，PTT八卦版版主也嗆楊蕙如出來面對，稱楊還欠他與鄉民們雞排。

八卦版版主「arsonlolita」在八卦版PO文詢問「話說slow是不是還欠鄉民雞排啊，我那份就捐鄉民好了，希望大家能吃到雞排」，更補刀「還有人跟我對賭欠我三萬塊，別以為帳號被砍就沒事R」，原來另一篇與他互嗆對賭3萬元的「cjer」也遭站方認定為集團帳號遭砍除。

時間回到去年，當時柯文哲一篇領養小黑狗新聞，遭到PTT挺綠鄉民狂噓，卻因此被揪出一大串分身帳號，其中更包括了關西機場事件中，將風向帶至大阪辦事處的「idcc」。當時楊蕙如還自信滿滿，表示要對指控她使用分身帶風向的人提告「想吃雞排的鄉民，就等這位arsonlolita的案子了」，更嗆「既然你不只一次影射我使用分身，那我們就請法院來認證」，arsonlolita也不甘示弱反嗆「要告就來」。

未料在去年8月2日，楊蕙如遭PTT站方認定以多重帳號帶風向、惡意破壞看板秩序、引發紛爭為由，列為永久黑名單，更在4個月之後，遭檢方認定使用網軍帶風向，以侮辱公署罪起訴，楊蕙如本人也就此消失在鏡頭、網路前，至今依舊未現身，更傳出已經出國避風頭。

(中時電子報)