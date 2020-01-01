根據CNBC報導，65歲退休即將成為過去式！基於全球人類壽命不斷延長，像是美國、荷蘭、法國與西班牙等，正朝把退休年齡延到67歲的方向前進。

美國泛美退休研究中心（TCRS）近來發布一項調查顯示，許多美國民眾已經預期未來退休年齡將會延後。

調查指出，超過半數、也就是54％受訪者聲稱，他們預測自己要等到65歲之後才會退休、或是根本不退休。

TCRS總裁兼執行長柯琳森（Catherine Collinson）表示：「人們想要延長就業生活，並計畫在退休後持續工作。」她補充，整體而言，許多美國民眾尚未存到足夠金錢，而能高枕無憂的度過退休生活。

還有55％受訪者計畫退休後，從事兼職或是全職工作。這些受訪者提到，經濟安全是他們想在退休後持續工作的主因。不過也有人表示，想要健康的老去、不願遭到社會孤立。

至於憂心社會安全制度的未來，則是部分民眾寧可將退休年齡延後的另一原因。柯琳森補充，受訪的民眾當中，有四分之三擔憂當他們退休時，社會安全制度恐怕也將不存在。

(工商 )