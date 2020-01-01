2020元旦大陸人行宣布，將於6日全面降準0.5個百分點，釋放資金約8000億元（人民幣，下同），降低銀行資金成本每年約150億元，以滿足春節、繳稅、地方債發行、公開市場操作大額到期造成的流動性缺口，而市場對於此次降準早有預期；與此同時，此次降準對剛站穩3000點、正在反彈中的A股而言，無疑打上了行情催化劑。

華寶基金副總經理李慧勇表示，在公開市場續作和降準之間選擇了降準，意義非常重要，可以預料，降準、降息的空間打開了；在三個方面，決定了此次降準的必要性，其一，前期款項有資金到期；第二，專項債提前發行，流動性需要資金支持；第三，春節臨近，是為傳統流動性緊張的時機，因此，在這個時間點進行流動性釋放，是必要的。

李慧勇進一步說，人行透過適時降準加以對沖緩解並投放長線資金，第一，逆週期調控的指向意義更加明顯，有助於體現「六穩」的要求；第二，釋放低成本流動性，有助於降低銀行的負債成本，疏通貨幣政策傳導途徑；第三，相比有期限的MLF操作，降準的優勢更明顯。

另外，光大證券固定收益首席分析師張旭則表示，降準的意義在於緩解銀行信貸投放過程中的流動性約束，釋放長期限、低成本的流動性。

自2018年以來，利率傳導不暢的問題突出，信貸利率下行面臨諸多梗阻，包括LPR（貸款市場利率報價）僅針對新增貸款、銀行負債端成本下行緩慢、地方隱性債務化解等；上週人行宣布存量貸款定價基準將掛鉤LPR，有助於起到「降息」的效果，而本次降準也有助於降低銀行負債端成本，進而引導實體融資成本下行。

不過，也有分析人士稱，1月份流動性缺口超過2.5兆元，央行此次全面降準0.5個百分點，釋放資金規模約8000億元，因此，從量上來說其實不夠完全對沖資金缺口，預計人行還會採取逆回購、臨時準備金動用安排等手段進行補充。

(旺報 )