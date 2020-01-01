田馥甄（Hebe）離開舊東家華研後，成立「樂來樂好有限公司」升格執行長，去年再加盟「何樂音樂」，昨（31日）是2019年最後一天，她也不免俗地發告別2019文，更驚喜加碼「胎動片」，讓粉絲全暴動。

田馥甄昨在臉書發文：「掰掰2019 是在哈囉2020。有你在的地方 就是最甜的風景。」同時附上一段影片，記錄許多2019年的點滴，不只有和家人的照片，也有S.H.E的合照，最後更寫下：「難忘的一一留下，放不下的就再等一下」，相當感性。

特別的是，田馥甄之前曾預告第五張個人專輯將於今年春天推出，而該段影片的背景音樂就是她新專輯的歌，自己便俏皮留言「沒有旋轉你們吧！說到做到，趕在2019最後一天讓你們聽到五專……其中40秒了！剩餘的九首又3分51秒，如果放不下，就再等一下。」更笑稱這是「胎動的部分」，讓粉絲看了激動直呼「多久都願意等」、「胎動多久了，期待新生命的誕生」。

(中時電子報)