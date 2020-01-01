新北市長侯友宜到底挺不挺國民黨總統候選人韓國瑜，外界眾說紛紜，侯友宜親自上了知名主持人黃暐瀚節目闢謠指出，身為國民黨籍的市長，理所當然要支持韓國瑜，更何況去年兩人有並肩作戰過，看到韓國瑜這麼辛苦，當然應該多給他一點力量，在他最困難時候幫助他，這就是朋友。他也呼籲沒到票開出來，都不能鬆懈。

節目1日晚間9時撥出，主持人單刀直問侯友宜為何不接韓國瑜新北市競選總部主委，侯友宜再次重申先前競選時，認為找大老當主委，沒有必要，因為選民支持他才能當選，要把市民當做主任委員。

日前漢子與禿子終於在板橋體育館合體，但侯友宜被指表情尷尬，有點心不甘情不願，侯友宜在節目上喊冤說，當天他被夾在中間「我有喊」，但因為忙於市政跟輔選，喉嚨早就啞了，喊再大聲大家也聽不到，加上因為個子比較小，旁邊馬總統都比我高出許多，自然手舉不夠高，但「相挺一定是真心誠意」。

侯友宜更說，他的行程一直都很滿，當天還是主動跟主辦單位協調，他自己則是把可以暫緩前往的其他行程延後，好不容易挪出30分鐘到1小時去現場。

被問到對韓國瑜選情如何看待，侯友宜說，看到台中大造勢，群眾能在大雨底下坐兩、三個小時，非常不容易，這不只要有鋼鐵意志，還要有好身體，但他強調，選舉沒有到票開出來，都不能樂觀看待，看得太樂觀，會喪失危機意識，過程中要好好地走、堅定信心往前走。

侯友宜說，他一直跟韓國瑜說，不管外面風雨如何，只要堅定力量、充滿信心一起往前衝，要一步一腳印踏實，讓選民知道你要做什麼。

(中時 )