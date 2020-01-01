「2020新北歌廳秀」1日晚間6點半在新北市市民廣場盛大登場，「歌廳秀五虎將」白冰冰、陽帆、葉啟田、沈文程、張秀卿重現昔日風采，現場擠進近3000人，台下觀眾如癡如醉，新北市長侯友宜也兩度同台。白冰冰一如往常在演出服裝下足重本，準備三套禮服登台，第一套純白鑲金邊花紋大禮服，頭戴巨大珍珠銀飾皇冠，氣勢十足。

白冰冰帶著美女舞群登台演唱，一開口就吸引所有人目光，但她也不改歌廳秀的幽默風格，演出結束被虧裝扮像聖母瑪利亞，立刻來上一段，「哈雷路亞！哈雷路亞！阿彌陀佛，我拜佛組的，不管什麼信仰，神明都是慈悲為懷。」笑翻台下所有人，她還特地問台下民眾誰是元旦生日，現場台上、台下〈生日快樂〉大合唱。

新北市長侯友宜（白衣者）關懷長者。（新北市政府提供）

有趣的是，陽帆與愛妻Julie睽違多時，再次甜蜜合唱〈一種感覺〉，被問到什麼契機兩人同台，他笑回：「冰冰姊（白冰冰）邀約。」提起歌廳秀，他滿滿回憶，「我現在主持比較多，以前都是當歌手，像菲哥（張菲）、瓜哥（胡瓜）就會固定在一家主持，我跟費玉清就趕場。」當時糗事不少，還跟胡瓜「三貼」，「我跟瓜哥有一次騎摩托車趕場，我們一起被別人載，結果到現場一看，白西裝褲管都是機車油漬。」

陽帆還爆料，「冰冰姊也有一個笑話，以前趕場，她脫牛仔褲沒有關門，結果連內褲都脫了，自己還嚇到。」他笑說：「冰冰姊也有蓬蓬裙後面黏了一堆內衣、內褲，她自己都不曉得就上台了，以前真的很多糗事。」

(中時 )