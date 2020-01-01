周四（2日）清晨時持續受冷氣團影響，各地低溫普遍在14至16度，其中竹苗地區仍須注意局部有11、12度的低溫。白天以後大陸冷氣團減弱，氣溫回升，北部及東北部可以回升到23度，中南部及花東地區約24至26度。水氣較減少，只有迎風面東半部地區有零星降雨。好天氣一直到了下周三(8日) 東北季風再增強，北臺灣再轉涼。

氣象局表示，周三晚間到周四清晨氣溫仍低，約僅14到16度，新竹、苗栗局部地區可能出現11到12度低溫，中南部則有局部霧發生機率。

不過，周四白天開始，冷氣團減弱，各地氣溫升高，北台灣可來到23度、中南部26到28度、花東24到26度。好天氣一直到了下周三(8日) 東北季風再增強，北臺灣再轉涼，北部東半部雲量再增多並有局部短暫雨，中南部仍為多雲到晴。接下來9日至11日北臺灣持續偏涼，北部及東半部地區有局部短暫雨。

(中時電子報)