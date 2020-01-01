蘋果執行長庫克（Tim Cook）自2011年8月上任以來，讓公司市值激增逾1兆美元，創下美國其他企業執行長尚未企及的紀錄。

美國市值破1兆美元的企業目前有兩家，其一是市值達1.3兆美元的蘋果，另一家是市值1.2兆美元的微軟。

庫克於2011年8月24日接下蘋果執行長職務，上任8年多來蘋果股價由分割調整後的53.74美元，躥升至2019年最後一個交易日的293.65美元，讓公司的市值增加逾1兆美元。

微軟在執行長納德拉（Satya Nadella）掌舵下，市值亦大幅躥揚。納德拉於2014年2月4月接掌微軟，不到6年的時間就讓微軟的市值增加9,300億美元。

儘管納德拉上任迄今尚未讓微軟的市值增加逾1兆美元，但他可能用比庫克更短的時間，就達到該里程碑。

美國還有許多可能讓公司市值增加1兆美元的執行長，例如亞馬遜創辦人暨執行長貝佐斯。亞馬遜的市值曾經觸及1兆美元，但目前位在9,250億美元。

谷歌母公司Alphabet目前市值為9,200億美元，谷歌執行長皮查（Sundar Pichai）日前自創辦人佩吉（Larry Page）手中，接下Alphabet執行長職務。

蘋果1兆美元市值絕大部分來自2019年，蘋果股價在過去12個月狂飆89％，約是標普500指數全年漲幅29％的3倍，讓公司市值大增約6,000億美元。相較之下，臉書目前市值略低於6,000億美元。

外界曾批評庫克帶領的蘋果，創新能力不如前執行長賈伯斯領軍時期，但這種說法有欠公允。庫克任內蘋果擴大iPhone銷售，引進Apple Watch和AirPods等新產品，並揮軍服務領域。

(工商 )