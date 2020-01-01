百萬協尋卡神！ 羅友志：楊蕙如一定還在台灣

北檢偵辦「idcc」帳號在去年關西機場事件，誣蔑大阪辦事處，間接造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案，查出「卡神」楊蕙如正是網軍首領。然而事發至今近1個月，卡神宛如人間蒸發般，不知去向；繼先前趙少康爆料卡神已出國，日前資深媒體人羅友志也透露卡神下落了。

羅友志上禮拜在中天《大政治大爆卦》戶外開講，談到國民黨祭出100萬獎金，向全民懸賞楊蕙如，忍不住直言：「這個比較好賺！」因為他向大家保證，楊蕙如一定還在台灣，他話一出口，立刻引發女主持驚呼不是出國去美國了？

為何羅友志如此有信心楊蕙如絕對還在台灣？他解釋依照以前當社會記者的經驗，犯罪的人有一種習慣，會再回來看現場，「她把台灣糟蹋成這樣，她會希望看你們被她糟蹋成怎樣，所以她一定還在台灣。」喊話台下民眾眼睛睜亮一點，說不定路上就能捕捉到野生楊蕙如，賺到這100萬。

(中時電子報)