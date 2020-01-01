1.1 元旦大遊行完整實錄!! 103萬香港人上街!!

香港警方在下午5時許要求民間人權陣線組織的遊行隊伍解散後，參加示威的群眾並未散去，入夜後人數快速增加，同時示威者在港島多地持續進行堵路與破壞交通設施，警方發射水砲與催淚彈制止示威者破壞與縱火，並開始逮捕示威者，驅散參與遊行群眾。到近9時民陣估算，按6時的點算與估計，此次遊行已超過百萬人。港媒亦稱，遭警方逮捕的示威者人數眾多，已傳出在銅鑼灣一地就有400人被逮捕。

香港2020元旦示威人數出乎預料地多，被捕的示威也不少，僅銅鑼灣一地就超過400人被警方逮捕。（圖／路透）

據《東網》報導，，下午約4時，有著黑衣示威者擊碎灣仔軒尼詩道匯豐銀行的玻璃，案件已交由灣仔警區刑事調查隊跟進調查，網上傳出是警方派人破壞栽贓，警方對此強烈譴責有人刻意製造假消息抹黑警隊。

香港匯豐銀行在元旦示威中許多設施遭破壞，並有人在櫃員機縱火，警方因而發射水砲驅散並逮捕數人。（圖／路透)

約在傍晚6時許，部份示威群眾開始堵路，並在金鐘的高等法院牆上噴漆，大量防暴警察前往戒備，並有水砲車支援。7時左右開始有人於匯豐銀行縱火，警方發射水砲並舉藍旗警告。

香港2020元旦示威仍延續去年抗爭手法，以雜物與垃圾堵路，破壞交通設施。（圖／路透)

警方表示，截至下午5時15分共有約47,560人由維園出發，當時有約13,000人仍在維園。對高等法院噴漆與破壞設施行為，將列「刑事毀壞」案，由刑事調查隊調查，依法追訴。

警方表示，入夜後有蒙面暴徒在銅鑼灣、灣仔及中環多區肆意破壞，他們以雜物堵路，掘起路面磚頭，甚至縱火焚燒銀行門口及櫃員機。因應現場情況，警方已開始驅散，包括出動人群管理特別用途車(水炮車)，並警告暴徒立即停止違法行為，將會繼續採取驅散及拘捕行動。

香港反送中抗爭出現破壞與堵路行動，港警開始發射催淚彈與水砲，並舉藍旗警告。（圖／路透）

報導說，有數十名示威者在銅鑼灣軒尼詩道被警方截查，並要求他們以面部貼牆接受搜查，有警員一度以胡椒噴劑驅趕圍觀市民。

本次遊行主辦單位民陣指出，嚴厲譴責警方強行中止遊行，以及草菅人命的疏散安排。民陣發言人稱，經過下午6時15分的點算，以及對比6月的遊行情況，相信今日參與遊行的總人數超過6月9日的103萬。

由於警方與示威群眾衝突此起彼落，陸續有人被逮捕。港媒指出，僅銅鑼灣一地就有400人被逮捕，目前多地警民衝突持續，被捕人數預期還會增加。

(中時電子報)