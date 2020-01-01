經過嚴格的生物安全評估，菲律賓農業部通過了「黃金米」的安全許可，意味著菲律賓同意黃金米與傳統白米一樣安全，可以做為動物飼料，當然也可以由人類烹食。雖然綠色和平組織還在阻止，但菲律賓國會成員大多數都樂見其成。

新科學家(New Scientist)報導，黃金米是由德國植物學家英格.普崔格斯(Ingo Potrykus)與彼得.貝耶爾(Peter Beyer)共同發明的，他們利用基因改造技術，修改「台北309梗稻」的基因型，使稻米在結穗的過程，會生成胡蘿蔔素，顏色也成為金黃色，這樣做的好處是讓稻米變得更營養，以補充維他命A。

經濟發展弱的國家糧食較為缺乏，底層民眾容易出現維他命A缺乏症，這會影響免疫系統，使兒童容易患疾病，甚至導致失明。菲律賓的偏遠地區就有這個問題，根據世界衛生組織的數據，菲律賓許多五歲以下的兒童嚴重缺乏維生素A，目前政府的補救方法是提供維生素A補充劑。

20年來，菲律賓許多有志之士都希望引進黃金米，但是受到的阻力也不少，其中最大的阻力來自綠色和平組織，該組織反對任何的基改作物，2013年，菲律賓的黃金米試驗田被綠色和平組織入侵，他們踐踏並焚燒田地，主要的理由就是不合法，因此剛通過的安全許可，就是黃金米最好的護身符。

黃金米之所以能夠通過審核，與先進大國帶頭示範很有關係，黃金米在2018年終於通過了澳洲、加拿大、紐西蘭和美國的安全審核，因此其他發展中國家有了通過的依據。

菲律賓國會議員沙龍·加林(Sharon Garin)在一份聲明中說： 「這是科學，農業和所有菲律賓人的勝利。」

非營利性專家小組「 黃金米人道主義委員會 」（Golden Rice Humanitarian Board）的阿德里安·杜博克（Adrian Dubock）說，這可以挽救兒童的生命，改善是巨大的。

現在菲律賓稻米研究所和國際稻米研究所正在合作進行味覺測試，並且與有意願種植的農民接洽，要建立示範田。

綠色和平組織仍然在反對黃金米，據菲律賓星報報導，該組織表示，由於數據不完整和缺乏透明度，批准是錯誤的決定，杜博克反駁該組織都在危言聳聽。

孟加拉也有維他命A缺乏症的問題，該國也在評估黃金米的安全，預計很快就有結果。

(中時電子報)