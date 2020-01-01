屏東立委第一選區民進黨候選人鍾佳濱，風災後與農委會官員到長治鄉木瓜園勘災。（鍾佳濱提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣是農業大縣，屏東立委第一選區國、民兩黨候選人葉壽山、鍾佳濱均提出農業相關政策，針對目前農民銷售管道、青農資金不足及貸款問題、農產品生產過剩、農業人力不足、天然災害及職業災害等問題提出解決方法，希望吸引農民選票。

葉壽山的農業政策包括外銷農漁產品空運費由政府負責；解除離菸條例，讓菸農自由耕作；打開農產品銷往大陸通路；農業外勞適用農保，減輕農民負擔；落實田間調查登記制，控制產量；轉作以實際耕作為標準，非舊版空照圖；從寬認定二次轉業務農的農保資格等。

葉壽山說，日前有豬農向他陳情，表示年關前豬價應漲未漲，價格低迷。他認為包括豬肉，台灣許多農產品都有內銷價格不穩定，外銷市場不易開拓等問題，因此一定要提高農產品的附加價值，並提升相關種植養殖技術，降低成本。

鍾佳濱的農業政策包括發展智慧農業產銷；更新農機補助模式；減輕青年創業負擔；推動農業三項保險：商業險、產物險、人身險；活化農業金庫資金協助農民；透過機械化、智慧化產銷創造農業產值；政府成立農機租賃公司，減少青農投入農業的創業負擔及經風險等。

日前有不少農業界人士挺身支持鍾佳濱，他認為，屏東的農業發展有賴好立委繼續在立法院為農民發聲。未來除了推動相關農業政策外，也希望將台灣精緻農業推到國外市場，打造台灣及屏東農業更完善的發展環境。

(中時 )