嘉義市長黃敏惠31日欲向交通部長林佳龍爭取鐵路高架化經費由中央全額負擔，雙方討論激烈，林佳龍「掉頭就走」，黃敏惠一度哽咽。交通部今日發布新聞稿，指林佳龍並無掉頭就走，事後也有跟黃敏惠再聯絡，雙方溝通良好，沒有不愉快。

另外，交通部表示，嘉義市區鐵路高架化計畫於2017年9月獲行政院核定，臨時軌工程已完成用地取得並全面開工，高架橋及車站工程已規劃於2020年陸續發包，全計畫正朝2025年底營運通車目標全力邁進。

交通部強調，此計畫地方配合款經行政院兩度邀集主計總處、交通部、嘉義縣市府召開專案協商，嘉義市政府已免除全部用地費及車輛基地工程費，自償性經費則參考市場波動情形，將嘉義車站開發、租稅增額財源及增額容積等納入地方獲益，對地方財政負擔已有考量，嘉義市府應負擔費用，已由原新台幣95億元大幅降到38.33億元。

林佳龍表示，政府也瞭解該配合款，對地方財政確實仍有負擔，交通部會向行政院反映，並考量全面檢討地方配合款負擔機制，同時朝協助嘉義市政府提升未來土地與站區開發效益來挹注市府經費減輕市府負擔方向努力。

(中時 )