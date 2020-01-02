大馬鋼琴女神李元玲（Cathryn Lee）在IG貼出2019最多按讚照片九宮格，這張30日才貼的照片也攻進排行榜。（取自cathrynli IG）

馬來西亞氣質美女李元玲（Cathryn Lee），有大馬鋼琴女神、真人版娜美、李雲迪徒弟等各種稱號，瘋狂健身的她號稱體脂率僅12％，曾登上FHM 男人幫、GQ等雜誌。李元玲31日在IG貼出2019最多按讚的照片九宮格，一張30日才張貼的「躺床仙照」，直接殺進九宮格，威力驚人。

1989年出生在馬來西亞的李元玲，身高170公分，體重只有45公斤，從小學習古典音樂和鋼琴，高中畢業就到英國伯明罕音樂學院深造，曾被推薦到德國慕尼黑接受李雲迪指導。除鋼琴才藝，李元玲還是個芭蕾舞高手，同時熱衷健身，號稱體脂率僅12％，IG放送各種誘人曲線的美照，追蹤數高達120萬。

其實李元玲的IG貼文數並不算多，2019年僅有213張照片。不過她的2019最多按讚照片九宮格，其中一張是30日才貼出的「躺床仙照」，僅貼出2天，就獲得74478個讚。

(中時電子報)