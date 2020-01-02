美國總統川普31日在推特發文預告， 將於今年1月15日在白宮與大陸高階代表簽署「首階段貿易協議」。港媒指出，川普選擇在新年前夕宣告敲定貿易協議簽署日期，其實是經過精心安排，背後更透露2大政治訊息。

香港經濟日報報導，川普在迎接2020年的重要時刻，宣告與陸方簽署貿易協議的時間，有兩方面考量，一是對大陸釋出善意，反映出對美陸貿易協議和雙方貿易關係的重視，希望在新的一年美中關係有好的開始。

再者，美國對陸發動貿易戰是兩面刃，除了傷害大陸經濟，也不利於美企經營，甚至損及一般消費者的利益；川普此時宣布簽署協議時點，營造給民眾送大禮的氣氛，意指幫美國談成協議、美國贏得勝利，利用這次政績宣傳，有助於今年總統大選連任。

報導指出，川普在推文中只說「陸方會派高層代表出席」，未提及習近平會出席，種種跡象顯示，川習同框簽協議的可能性已降低。

(中時電子報)