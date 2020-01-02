美國總統川普在推特發文表示，陸美將在1月15日簽定首階段的貿易協議，北京高層將會代表出席簽署儀式，川普也表示，他稍後將訪問北京，並針對第二階段陸美貿易協議進行對話。對於陸美貿易爭端緩和，卻有專家警告，美國面對這份協議面臨一個大漏洞。

對陸政策鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在前幾日透露，，陸美首階段貿易協議很可能在下周簽署，確切消息將由川普或美國貿易代表證實。雖然納瓦羅堅決反對取消對陸加徵關稅，但川普在選情考量下，盡速處理陸美貿易協議，恐怕也壓過白宮對陸鷹派的氣燄。

據《華盛頓郵報》報導，資深財經記者David J. Lynch表示，川普一直希望能達成全面性的貿易協議，解決與大陸不公平貿易的問題，在陸美進行幾輪貿易談判後，包括一份超過150頁的文本協議，但後來陸方拒絕接受所有結構性改革要求，導致陸美貿易戰在去年5月急速升溫，直至2019年12月雙方就一份就86頁的貿易協議草案達成共識之際，北京削減對陸企補貼的相關承諾就被刪除。

北京當局大量補貼陸企，這也被納瓦羅列為大陸「7宗罪」之一，認為白宮應該針對此問題積極解決，陸美雙方才能有正當的貿易關係。一些白宮官員也透露，有一些關鍵性的問題沒有得到解決，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，未來在陸美貿易談判的道路上，還有許多困難需要面對，許多分析師也認為，在美國大選結束前，陸美貿易談判不太可能取得重大成果。

(中時電子報)