錢包和手機是大家每天出門的必備品，而錢包內放有現金、提款卡、信用卡等物，因此被認為聚有「財氣」。許多人也相信錢包的款式、顏色會影享聚財、漏財。對此，有網友很好奇，「究竟是長夾好還是短夾好呢？」文章一出後，立刻掀起其他網友熱烈討論。

原PO在批踢踢發文，表示自己習慣帶小包，因為要比較好把錢包塞進進小包包中，所以長期都是使用短夾。不過原PO說每次跟閨蜜吃飯，她總說「要帶長夾才可以讓錢包滿滿的」，所以每年生日都送原PO長夾。

對此，原PO對於閨蜜的這個說法無法理解，因此困惑發問 ：「難道長夾真的可以比較招財嗎？」問題一出後，馬上引起網友熱烈討論，有人表示「用長夾是因為比較喜歡那個手感，跟攤平鈔票」、「長夾一拉開一目了然的感覺很棒」、「以前喜歡用長夾，但是隨著包包越來越小，現在改用短夾了」、「看個人習慣吧 我覺得短夾比較輕啦」。

不過，也有人點出殘酷事實，「有錢人才不帶皮包」、「有錢人都用橡皮圈捆住鈔票」、「長夾是小資女孩才用吧」、「有錢人帶張卡就好了」、「行動支付很方便」。

(中時電子報)