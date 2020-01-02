馬諾前幾天還在美國海灘戲水。(取自馬諾微博)

平面女模馬諾2010年參加交友節目《非誠勿擾》，脫口一句「我寧願坐在寶馬里哭，也不願坐在自行車上笑」挨批拜金，不過她也因此順利成名，踏入演藝圈。事隔9年後，陸媒更曝光馬諾最新近況，同時也揭開了當年她為何會說出這番話的苦衷。

馬諾當年因為一句「我寧願坐在寶馬里哭，也不願坐在自行車上笑」挨轟拜金女，但她也因此成名踏入演藝圈，還演了《寶馬狂想曲》、《愛上處女座》等多部電影。而她2017年更被網友直擊在活動結束後，坐上了由一名神秘男子駕駛的法拉利612，被戲稱是美夢成真。

其實馬諾今年也在社群網站講出了當年為何會在節目中說出那番話的隱情，表示大家都是去工作的，自己是接到指示要拒絕那位男嘉賓，「當年那個人演的是歸國富二代，我只是開個玩笑拒絕他。」直指自己這幾年學到最深刻的一課，就是把別人都當好人。

而馬諾昨晚也在微博祝福大家2020元旦快樂，而打卡地點是在美國。

(中時電子報)