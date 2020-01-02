天主教教宗方濟各昨晚向信徒致意時，遭一名女子強拉右手，教宗露出不悅表情拍開她的手脫身，他今天為此事致歉，承認一時失去耐性，稍後演說時並譴責「對婦女的各種暴力」。

教宗方濟各（Pope Francis）是在新年除夕向信徒致意時出現這段插曲，相關影片迅即在網路上瘋傳，並引發網友議論。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，教宗今天親自為此道歉，他承認：「我們往往會失去耐性。」

他在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）主持元旦彌撒前表示：「這種情況也會發生在我身上。我要為昨天做了錯誤示範道歉。」

83歲的教宗昨晚行經聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），準備觀看設在廣場內的耶穌誕生場景布置，同時也跟一旁的信徒問好。

教宗伸手觸碰一名孩童後，準備轉身離開人群，但一名女子突然強抓他的右手並用力拉向自己。突如其來的舉動似乎讓教宗感到疼痛，他便迅速拍打對方手背，好讓自己能掙脫離開現場，隨扈也上前護駕。

現場影片顯示，這名女子在教宗靠近時劃了十字聖號，但不清楚她強拉教宗時對他說了什麼。

教宗事後繼續在廣場上行走，但拉開了與信徒間距離，後來他又看到另一個孩童，似乎才又逐漸放輕鬆。

有些網友肯定教宗的本能反應，認為那位女信徒的做法不對，因為教宗似乎因被拉手而感到疼痛。但也有人認為教宗如此反應不太恰當。

教宗在講道時表示：「對女性施加的一切暴力都是在褻瀆天主。」

教宗說：「女性身體經常在廣告、利益、色情作品等世俗祭壇上被犧牲。」他還表示，女性身體「應擺脫消費主義、應該受到尊重和尊敬」。

(中央社)