國民黨副總統候選人張善政1日上午來到汐止陪同國民黨新北市第十二選區立委候選人李永萍掃街造勢，期盼在選戰最後階段互相加持，讓國民黨重新拿回執政權。張善政表示，民進黨近年來通過許多惡法，這次選舉一定要讓國民黨在國會過半，才能撥亂反正。

張善政、李永萍1日上午從李永萍汐止競選總部出發，沿路掃著汐止大街小巷，居民看到2人都都熱情地揮舞雙手，高喊「韓國瑜凍蒜、張善政凍蒜、李永萍凍蒜」，氣氛熱絡。

張善政表示，民進黨這幾年來通過許多惡質法案，從幾年前的「一例一修」、前陣子「沒收公投」、再到現在的「反滲透法」；蔡英文總統去年敗選時曾說要檢討，但從現在看來完全不是這麼一回事，蔡政府仍不斷的在執行惡質法案。

張善政說，選戰剩下10天，為了撥亂反正，請民眾支持李永萍，讓民進黨立委席次越少越好，只要民進黨少一個立委進到立法院，我們就多一份福氣，語畢，現場響起一片歡呼聲，民眾不停高喊「凍蒜、凍蒜」。

另外，對手陣營賴品妤指控李永萍助理至警局檢舉賴陣營的文宣是黑函，導致賴陣營文宣遭扣押，李永萍也對遭指控內容一一澄清，包括樂陞案、松菸案，李表示，不管是監察院還是檢察官都早在多年前還她清白。

李永萍強調，為維護七星區善良風俗，杜絕假消息、假新聞遭惡意操作，她決定提告，透過司法釐清真相，捍衛正義。

(中時 )