丘與樂樂團睽違5年，推出第二張專輯《Mr.赫茲本》，音樂實力早在出道時就獲得貢寮海洋音樂祭肯定、征戰全台各地大小場子，團員們堅持音樂路實在不易，從當年的熱血搖滾樂團蛻變，唱到high時還會當場脫掉上衣，被粉絲笑封是「肌肉猛男樂團」。

如今團員們紛紛成家生子，阿樂坦言這些年走來艱辛，「我們在創作上確實陷入了瓶頸，大家會停留在丘與樂是個肌肉猛男樂團，表演很愛脫衣服，但多數人不知道這五年經歷了團員的離團和加入」，在吉他手青蛙、蚊子和鼓手米奇加入後，現在為7位成員編制，音樂上添增不同風格元素。

談到拍攝MV趣事，團員真的太高估自己體力，整日下來跳動太用力，隔天鐵腿的鐵腿，脖子屁股小腿全都整身酸痛。丘與樂樂團正式宣告2020帶著新專輯回歸樂壇，團長小丘堅定地說「斜槓了這麼多年，時間永遠不夠用，但優點就是習慣了事情永遠都能兼顧、解決，懂得變通、練習改變，永遠不用到放棄的那一步，讓玩音樂真正的變成生活的一部分，放棄是笨蛋的行為」！

他們將於1月3日、4日分別在台中、高雄、台南舉辦簽唱會，是否會「猛男再現」脫衣演出？高邦承諾「我們準備好了！大家可以期待一下」、蚊子自嘲「現在體格當然是練成一塊了，比較希望大家關注在音樂的作品上。」

(中時 )