資深經紀人田定豐跨年搭乘要價500萬元的專機，赴台東三仙台看2020年第一道曙光，他帶著興奮的心情一夜沒睡出發前往機場，一直很期待這第一道光的出現，「這幾天一直下雨，我超擔心看不到這幸運之光，在飛機上也一直望著窗外，一直聚精會神的等待跨年曙光現身，就怕不小心睡著錯過了這難得的年度之光。」

他在二萬英尺高空上，當曙光正式出現於眾人視線交疊的那一刻，田定豐感動不已的表示「出版攝影書這幾年間，自己到過國內外許多的地方，但在飛機上迎接跨年曙光可是是頭一遭。」而他透露有機會去看日出，是因日前出席活動，期間主辦單位舉辦BlackJack的博弈競賽，祭出「高空迎接2020第一道曙光」曙光專機為第一大獎，他以前只跟自己旗下歌手在農曆年開工小試身手，這次卻賭性堅強，從才四個籌碼不斷大膽連續梭哈成功，最後贏得超過六十個籌碼，一人獨得此次第一道曙光專機體驗。

(中時 )