錢包是天天使用的活動財庫，許多人因為想追求招財運，而錢包的款式、顏色、裡面夾層設計、多久要換錢包等都相當講究。命理師楊登嵙對《中時電子報》表示2020金鼠年的開運元素，想招財、存錢的話，錢包顏色最好選3色系，包括「金色系、棕色系、黑色」。如此一來，得以讓每日在身上的活動財庫吸取好運的磁場元素，讓新的一年好運全開。

楊登嵙指出，2020年歲次庚子年，金鼠年，庚為金，子為水，金生水，「金」及「水」是今年的開運元素！「金」：金色、香檳金色、古銅色、玫瑰金色、銀色，「水」：黑色、深藍黑色。他幫大家整理出今年3種適合招財、存錢的錢包顏色色系 ：

1.「金色系」錢包 ：提升運氣，金助金

金色代表錢財的象徵，代表豐收與財氣，有助於投資、事業、財運！楊登嵙表示，顏色鮮明的金色、香檳金色、古銅色、玫瑰金色、銀色錢包，對事業運有幫助，還可以提升自己的運氣、人際關係。

2.土色系「咖啡、棕色」 ：土生金，旺財又聚財，還可以幫忙守住財富

咖啡色調的錢包，不像金色、金黃色那般顯眼。棕色調反而給人一種沉穩、安心之感，喜歡低調的朋友們，棕色調的錢包是你不錯的選擇。

3.「黑色」錢包 ：沉穩、內斂，能聚財 又不漏財。

很多人喜歡用黑色錢包，男女通用，除了好搭配、不易髒之外，其實黑色錢包也可以幫你守財、聚財。

楊登嵙進一步表示，錢包旺財法如以下 ：

1.新錢包放「錢母」

當你買了新錢包，建議可以放1000塊新鈔當錢母，這1000塊不要花掉，要一直放錢包裡，也象徵著錢包裡隨時有錢，招更多錢財！讓你「小錢生大錢」！

2.錢包放招財符

可以到廟寺求財神符放入錢包中招財、旺財。

3.錢包內擺放要整齊

「人不理財，財不理你」．雜亂的錢包也對財運無幫助。楊登嵙表示，鈔票應該方向統一，整齊擺放，每次花錢要先把舊鈔使用掉，讓錢包保持整齊、乾淨。

4.錢包破損舊換新

錢包破損就要換新，也趁換錢包的時候選個好顏色！這樣財神才不會離你越來越遠。

5.錢包要長方形

不管是長夾或短夾，只要是長方形的物體，受氣的能力就比較高。

6.錢包格數要雙

好事要成雙，錢包格數也要雙，雙財庫讓您錢財更旺。

(中時電子報)