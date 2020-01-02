45歲的廖上翔，原本是宏碁、明碁等科技大廠的行銷經理，幾乎過著每晚10點下班、假日還得隨時待命的日子，由於體力消耗過大，毅然離職轉戰直銷；豈料身體再度拉警報，不僅臉上長滿痘子，還連續拉肚子一整年。

為此，廖上翔創業賣起益生菌，靠著獨特的20人電訪團隊、少見的7公尺文案，連續6年奪下團購平台銷售冠軍，如今營收破億。下一步，廖上翔要走出台灣，進軍美國及大陸，力拚上櫃！

台灣保健食品巿場商機驚人，年產值甚至超過1,292億元，其中主打益生菌的「悠活原力」，靠著高ＣＰ值，連續6年奪下團購平台銷售冠軍，一度創造單款銷量10萬盒、總銷量飆破300萬包的紀錄。

悠活原力創辦人兼總經理廖上翔，在開發第一批益生菌後，甚至和家人當起「白老鼠」，「我媽媽原本不買單，她習慣吃日本胃藥來幫助消化，有一天胃藥吃完忘記買，只好『勉為其難』吃我的商品，發現更有效，便一試成主顧。和街坊鄰居推銷時，會說這個產品『美賣（台語）』，完全不提是自己兒子做的！」廖上翔笑說。

廖上翔孵出億元益生菌王國

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(中時電子報)