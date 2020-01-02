「以為牠溫文儒雅，原來是個大屁孩 ！」談起愛犬「QQ特」，舒子晨還真有點媽媽的慈祥味，她說QQ特曾向寵物溝通師炫耀「我有兩個家，很有錢」，還嫌惡其他狗狗很髒很臭又會亂噴口水，實在有夠令人傻眼。不過，由於近日QQ特飽受惡疾纏身，舒子晨寧可牠永遠是個大屁孩，「我願意用壽命換回QQ特的健康，只希望牠不要痛、不要再生病！」

CTWANT 寵物情緣》舒子晨發願折壽救毛孩

前陣子QQ特的上眼瞼突然出現腫塊，角膜也有潰瘍，眼睛幾乎睜不開，後來確診為「惡性瞼板腺上皮瘤」，日前還經歷了一場手術。

手術後，QQ特被戴上頭套以防抓傷眼睛，不但活動力銳減，胃口也變得極差，連吃鮮食的模樣都很憂鬱，讓舒子晨這陣子難過到食不下咽，甚至願意折壽換回毛孩的健康，「我告訴QQ特，雖然不舒服，但為了快點康復，還是要盡量多吃點才行。」

由於玩具卡在鼻子上，QQ特瞬間石化的模樣十分逗趣。（圖／舒子晨提供）

眼瞼被腫瘤嚴重壓迫的QQ特，幾乎睜不開雙眼，不復以往大眼俊俏模樣。（圖／舒子晨提供）

對抗過敏原 飼料挑高檔

此外，QQ特罹患先天異位性皮膚炎，舒子晨為了降低環境過敏原，家中的兩台除溼機和空氣清淨機，二十四小時沒停過，還特地購買高檔的水解蛋白飼料。無奈高齡十一歲的QQ特，仍然躲不過病魔糾纏，最近舒子晨幾乎都在家陪牠，「好希望可以照顧牠一輩子，只要牠快快樂樂就好。」

談起和QQ特相遇的過程，舒子晨泛出一抹微笑。原來，高中時期，同學家的瑪爾濟斯生了一窩毛孩，舒子晨於是領養了一隻，牠就是QQ特。

QQ特長大後，舒子晨經常帶牠到戶外踏青自拍，被粉絲封為「散步王」。舒子晨笑說，事實上是QQ特遛她，因為QQ特出門兩三步就懶了，只有她帶頭跑，QQ特才會追，「不過往往我還在跑，QQ特已經休兵坐著不動了。牠從小個性沉穩，但可能是太內向，散步時最怕遇到『嗨咖』。」

QQ特跟著舒子晨到寵物餐廳一起享用午餐，互動相當親暱。（圖／張祐銘攝）

小露蠻腰的舒子晨帶著QQ特街拍，頗有時尚媽咪的Fu。（圖／張祐銘攝）

分離就焦慮 如廁不關門

在舒子晨心中，QQ特是個貼心懂事的毛孩，「每次搬完家，只要跟QQ特說廁所在哪，牠就會乖乖去上；有次我出遠門工作，牠把客廳的廁所『上滿』後，竟然跑去我房間找廁所。」

雖然懂事，QQ特卻有著嚴重的分離焦慮症，搞得舒子晨連上廁所都不能關門。舒子晨說，有次送QQ特去洗澡，牠竟掙脫重重關卡逃離寵物店，原想「千里尋母」最後卻走失；舒子晨得知後立刻向公司請假，還印製了協尋海報，從新北市三重貼到蘆洲，所幸QQ特是被善心人士拾獲，最後平安回了家，「那時QQ特還跟著人家去南投員工旅遊，逍遙了三天才回來，有夠誇張。」

去年，舒爸爸突然撒手人寰，令舒子晨感到相當遺憾，「陪伴爸爸的時間太少，忙到連過年都沒回家。」她更體悟自己應該更珍惜一路相伴的QQ特，於是在父親過世不久後，就找上寵物溝通師，想聽聽QQ特的心事。

QQ特告訴寵物溝通師「請幫我跟媽媽（舒子晨）說，不要每天都在家哭。外公（舒子晨父）有回來找我玩，但每次回來都到處亂看，我都有阻止他。」舒子晨當時得知後心中一陣酸楚，但隨即又笑罵QQ特：「那你就來安慰我啊！幹嘛一直睡！」這對連心的母子，一樣不擅於表達情感。

近來舒子晨無時不掛念QQ特，抓緊工作空檔就開視訊看看牠。（圖／舒子晨提供）

QQ特沉穩內向，看似有滿滿的心事想吐露。（圖／張祐銘攝）

期待破金氏 笑看生與死

由於爸爸生前罹患糖尿病，舒子晨大學時期就扛起家計，一邊照顧媽媽和弟弟，一邊利用課餘時間到會計公司打工、在夜店當舞者。獨自租屋在外的她，總是忙到沒同學、沒同事，還得抽空帶著QQ特回家探視父親。

懷抱明星夢的舒子晨，後來加入《大學生了沒》固定班底，如願踏入演藝圈，近年除了當起主持人，日前還發行EP《RED ANGEL》跨足歌壇。

舒子晨期盼在自己的悉心照顧下，QQ特能夠「吃百二」，成為金氏世界紀錄最長壽的「狗瑞」，話雖如此，她也知道告別的那一天終究會到來。「我朋友替過世的狗狗在新北市三芝買了塔位，我不一定會買塔位，因為QQ特這麼黏我，應該會希望我把牠放在家裡吧！如果放在三芝，那邊有很多狗，怕牠被噴口水會不高興。」

最後，舒子晨幽默地補了幾句：「看骨灰的量多還是少再決定吧，QQ特有八公斤，如果太大一甕，還真不知道要放在哪咧！」

QQ特小檔案

性別：男生

年齡：11歲

品種：瑪爾濟斯犬

個性：看起來沉穩內向，但骨子裡傲氣十足

專長：乖乖去廁所「嗯嗯」，不用人操心

延伸閱讀

(中時電子報)