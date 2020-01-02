日本天后濱崎步驚爆已為人母！她今(2日)凌晨透過官方的會員制歌迷俱樂部自曝，已在去年底升格人母，由於她完全沒被拍到大肚模樣，加上前天才在東京辦完跨年演唱會，因此網友得知她生孩子，都相當震驚。

濱崎步在信中除了向大家拜年，並感謝歌迷到跨年演唱會捧場，最後說道：「去年底我成為生下天使的母親了」，雖然她對於無法兼顧工作與照顧孩子，感到十分苦惱，但她很高興能以照顧孩子做為未來生活之一，她也感謝大家總是能理解並支持著她，「我向世界上每個母親致上最高敬意。」她也表示會為家庭和事業繼續努力。

濱崎步前年和相差20歲的舞者荒木駿傳出母子戀，兩人頻被拍到親密約會，所以荒木是否就是孩子的爸，也受到關注。據日媒報導，她是去年11月低調生產，孩子的父親是年紀比她小的圈外男性，不過她沒有與對方結婚的打算，因為她根本看不出懷孕跡象，也傳出她可能是透過代理孕母，進行生小孩的計畫。

濱崎步曾和長瀨智也愛情長跑7年，最後仍分手，2011年元旦閃嫁小她2歲的奧地利男模曼紐爾史瓦茲，不過婚姻維持僅維持380天，2014年3月又與小10歲的美籍男友泰森波金再婚，2年後再度離婚，之後她偏愛幼齒男，最新的緋聞男友荒木駿平和她相差最多

(中時電子報)