台灣證券交易所有價證券上市審議委員會會議通過永固集團(5546)及州巧(3543)初次申請股票上市案。

永固-KY主要業務為生產與銷售預拌混凝土、環保型水泥製品、不同比例的混合料、純熟料粉、精磨粉煤灰及石粉，輔導上市承銷商為康和證券。該公司2018年稅前盈餘5.46億元，每股稅後盈餘6.92元，今年前3季稅前盈餘3.79億元，每股稅後盈餘4.36元。

該案建請該公司應於公開說明書特別記載事項揭露下列事項，一、2016年至2018年及2019年度前3季業績變化合理性評估；二、該公司有部分銷貨帳款非收現金及向關係人借款頻繁情事，其發生緣由、相關交易金額及改善情形；三、應收帳款收款天期長，未來營運資金需求之因應措施。

州巧主要業務為光電電子零組件、模具及精密儀器等製造加工買賣業務，輔導上市承銷商為福邦證券。該公司2018年稅前盈餘1.23億元，每股稅後盈餘0.8元，今年前3季稅前盈餘1.52億元，每股稅後盈餘0.94元。

該案建請該公司應於公開說明書特別記載事項揭露下列事項，一、最近三個會計年度及申請2019年度截至最近一季業績變化之合理性；二、近年跨足家居事業及醫療事業，惟截至2019年前3季尚未有營業利益，其原因及對於新事業群未來之規劃。

(時報資訊)