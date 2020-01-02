工業電腦廠磐儀（3594）耕耘拓展醫療物聯網等智慧醫療商機，並積極與5G進行跨領域整合、增添更多應用。公司表示，醫療物聯網解決方案成功帶動去年12月營收成長，並獲得醫療大廠醫療大數據訂單，今年將在美國布建上萬點，可望增添營運成長動能。

磐儀先前表示，近年致力整合精準定位的技術應用，搶攻車隊管理等無人載具市場商機，預估相關市場應用產值估成長達2倍，激勵去年12月31日盤中勁揚6.92％至23.95元，創近4個月波段高點，終場上漲2.46％、收於22.95元，領漲工業電腦族群。

磐儀指出，據全球第二大市場研究機構MarketsandMarkets統計，醫療物聯網市場價值預估在2022年將達到1581億美元，物聯網醫療器材市場規模至2022年估達522億美元，較2017年149億美元大幅躍升。

磐儀表示，公司致力耕耘醫療物聯網領域，日前攜手成大跨領域團隊，共同研發「智能溫心手環」，隨時協助病患和醫護人員監測患者健康體徵，使精準防疫措施更全面，有效防堵疫情擴散。同時，也並積極與5G進行跨領域整合、增添更多應用。

而磐儀此次宣布提出血液檢體分析解決方案，指出能加速產出檢體分析結果報告的時間，從採集血液檢體、分析樣本到顯示結果報告，大幅提升作業效率，協助醫護人員能更快做出診斷和醫療行為。

磐儀表示，推出的智慧醫療解決方案，透過搭配手持裝置設備簡化資訊流程，病患在病房內受檢、透過血液分析系統和裝置連結，就能在1分鐘內從裝置上獲得檢體精準分析結果，病患和醫護人員皆能得知患者自身的健康狀況。

同時，檢體的分析數據能透過無線通訊的連結，同步將數據傳輸至病院的管理中心儲存、管理，以便日後的病歷追蹤和醫療行為的實施。磐儀表示，推出的醫療物聯網解決方案已帶動去年12月營收成長，並獲得醫療大廠大數據訂單，挹注今年營運成長動能可期。

(時報資訊)