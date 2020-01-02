第一金（2892）持續拓展數位金融版圖，旗下一銀宣布「iLEO數位帳戶」可在第一金證券「e鍵開戶」App中綁定為交割戶，並保持原有數位帳戶優惠，既有存戶則可於開完數位帳戶後連結開立證券戶，一次完成雙向開戶服務，透過強化帳戶多角應用搶攻年輕客群。

一銀去年4月推出「iLEO數位帳戶」，提供台外幣活存、定存及信託帳戶5大核心功能，並祭出各項優惠。11月加碼推出專屬「iLEO信用卡」，提供客戶從開戶、辦卡、綁定數位帳戶自動扣繳與設定消費3期0利率的一站式服務，目前開戶數已達13.4萬戶。

為迎戰純網銀及金融科技崛起，各家銀行致力提供更符合客戶需求、便利易取的數位金融服務。一銀表示，該行從內向外延伸，積極跨業、跨公司合作，盼讓客戶齊享便利及優惠，透過全程數位化、簡單快速的操作，滿足不同階段的理財需求。

一銀指出，「數位帳戶」被各家銀行視為注入年輕客群的敲門磚，對此積極思考年輕客群行為模式，將「iLEO數位帳戶」整合銀行金融場景，從開戶體驗深入消費者服務、進一步結合證券開戶滿足投資需求，大力搶攻未來潛力股的年輕客群。

隨著主管機關將再開放7歲以上未成年、已成年外國自然人及獨資企業線上開戶，帶來更多元的客群，一銀表示，將持續聆聽年輕世代需求，推出更多差異化並結合創新金融科技、領先同業的數位金融服務，打造「金融理財、首選第一」的優質企業形象。

(時報資訊)