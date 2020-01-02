國民黨副總統候選人張善政的美國博士學位被放在選舉公報的經歷欄，引發討論。張善政今天表示，他的博士畢業證書在家中，但中選會表示未經駐外使館認證，所以不算數。張善政今凌晨在臉書回應表示，他的「美國康乃爾大學土木工程博士」學位被放在選舉公報的「經歷」欄而非「學歷」欄，是因為趕不上將畢業證書送抵外館認證，並秀出畢業證書。

中選會表示，張善政並未提供該學歷之證書，尊重候選人將其填寫於經歷欄。

張善政昨晚表示許多朋友來關心，為何選舉公報上他的博士學位不是在「學歷欄」，而是在「經歷欄」？張善政今晨在臉書發文回應此事，他強調，「原因是，我的博士是美國康乃爾大學授予，依照中選會規定，國外學位必須取得我國駐外使館的驗證，才能被接受，不然就只能放在「經歷欄」。但是在看到中選會的規定後，要臨時把博士畢業證書寄到美國紐約的外館認證，已經無法趕上登記參選的時程。

至於他真的有博士學位證書嗎？他大方表示，還裱在漂亮的木框裡呢！ 等他選上副總統後，再去請外館辦理認證啦！謝謝大家關心。

(中時電子報)