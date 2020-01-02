大家都知道「一天一蘋果，醫生遠離我」這句口號，蘋果不但富含營養，還有減肥、降膽固醇、顧血糖以及助排便等功效，不過營養師表示，蘋果怎麼吃也很重要，吃對有好處，但吃錯恐傷身，而這三種人更是要特別注意。

根據《營養老爸聊配餐》報導，營養師于仁文表示，水果的營養價值很高，但歩入中年後，就要格外注意怎麼吃，吃對了可以幫助預防慢性病，但吃錯了卻有可能會傷身，而有三種人更要特別注意，怎麼吃蘋果才對。

糖尿病患者

高血糖的人當然也能吃水果，但營養師建議要選擇含糖量少、膳食纖維多的水果，而蘋果也沒問題，不過營養師也建議，有糖尿病的人比較不建議搭配正餐食用蘋果，以免攝取過量的碳水化合物，導致身體不適，最好的辦法就是將蘋果當作餐與餐之間的小加餐，每次約100公克。

高血脂的人

高血脂的人也很適合吃蘋果，因為蘋果富含果膠、多酚類抗氧化物以及大量的鉀，有助於保護心血管、減少吸收食物中的膽固醇與促進膽汁酸。因此營養師建議，患有高血脂的人，如果沒有高血糖的問題，可以把蘋果加入正餐中食用，不但能夠減少進食的量，還可以降膽固醇，清除體內的自由基。

想減肥的人

低熱量又富含膳食纖維的蘋果，是不少減肥的人的代餐首選。有些人也會進行輕斷食的活動，幫助清除體內的垃圾，這時每天約要攝取平時1/4的熱量（約500大卡），大概就是兩大顆紅蘋果，不過營養師也特別叮嚀，腸胃不好的人，最好不要在晚餐後吃蘋果，以免胃酸逆流，導致不舒服。

(中時電子報)