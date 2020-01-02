小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（2日）財經重點。

【1】楊應超預測2020年 看好蘋概3王 留意4黑天鵝

台美股市在2019年大漲後，2020年還會續強嗎？知名外資證券分析師、異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超新年預測，股市會持續上漲，但要留意「川普落選」、「英國脫歐」、「中美貿易戰」、「北韓導彈」等四隻大小黑天鵝，使股市震盪加大。

【2】台股元月行情啟動

2020年新春開紅盤，逢大陸人行調降存款準備率，啟動資金行情外溢效應，富邦投顧董事長蕭乾祥、第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利及統一投顧董事長黎方國等專家認為，台股元月效應發威，外資歸隊買盤回籠，有望站穩萬二關卡。

【3】15檔鼠來寶 開年賺紅包

2020年開紅盤，法人看好15檔「鼠來寶概念股」大發紅包財！根據統計，近十年台股元月上漲機率達七成，紅包行情呼之欲出；法人表示，包括華邦電、中鋼等15檔個股歷年1月股價上漲率超過七成，配合法人近十日積極卡位者，有機會搶搭元月行情，飽賺荷包過好年。

【4】翻轉南台灣 政院祭租稅優惠

中美貿易爭端、香港反送中事件，讓台商、外商加碼投資台灣，行政院將掌握契機推動區域均衡發展，研議特別條例草案，篩選出22個重點發展產業聚落，透過租稅優惠政策工具，引導產業投資中南部。行政院政委張景森表示，考慮採行租稅優惠包含投資總額20％內抵減營所稅額、減免房屋稅、地價稅，並提供長期優惠貸款。

【5】美股年漲近三成 蘋果微軟貢獻大

美股標普500指數2019年大漲29％，創2013年以來最佳表現，其中蘋果對大盤的貢獻度最大，漲幅貢獻度占比高達8.19％，其次是微軟的6.59％，光是這兩檔個股就貢獻大盤將近15％的漲幅。

(中時電子報)