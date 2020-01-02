《美股》新年元旦，美股休市 08:012020/01/02 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周三（1/1）為新年元旦，美股休市。 (時報資訊) #元旦 #新年 也許您會感興趣 推薦閱讀 旅遊控必看！飽和色硬殼登機箱、新年金色限定包款玩色開賣 17:212019/12/30 時尚 《美股掃瞄》獲利了結，美股失守歷史高點 08:352019/12/31 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美國11月商品貿易逆差縮小 09:262019/12/31 財經 創台中市新紀錄！109名元旦寶寶領唱國歌 09:372020/01/01 政治 新年新希望！盧秀燕曝3大願望 09:572020/01/01 政治 苗栗迎接3名元旦寶寶 大千醫院1對「好」寶寶報到 12:532020/01/01 生活 連跑2場元旦升旗 楊瓊瓔：看國旗上升很有感 14:092020/01/01 政治 2020元旦國慶寶寶報到 產科醫師憂少子化 18:282020/01/01 生活 後龍鎮公所元旦升旗健行活動 19:482020/01/01 生活 人潮聚集處 就有候選人身影 04:102020/01/02 地方新聞 財經熱門新聞 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 即時 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 財經 從光阻劑到7奈米大爆發 台積電靠利器驚艷市場 - 財經 楊應超預測2020年 看好蘋概3王 留意4黑天鵝 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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