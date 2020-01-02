《日股》日股封關，1月6日開市 08:012020/01/02 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本金融市場於周一（12/30）封關，自周二（12/31）起休市至周五（1/3），於下周一（1/6）開市。 (時報資訊) #12 #日股 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯友宜領軍大造勢：過半只是最低標準 15:562019/12/29 政治 封關倒數2日 台股拚站穩12,100關卡 10:402019/12/30 財經 日股慘陷迷失30年 散戶罹崩盤後遺症 11:102019/12/30 財經 《日股》獲利了結，日經指數早盤收跌0.52％ 11:592019/12/30 財經 《日股》日股封關，日經指數全年漲逾18％ 15:572019/12/30 財經 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 16:332019/12/30 財經 北富銀發揮社召力 善款逾198萬元助弱勢學童與顱顏患童兒童 17:102019/12/30 財經 台南耶誕跨年活動效益高 預計創造3億商機 20:262019/12/30 生活 點數價值年底將歸零 OPEN POINT兌點最划算方式在這 20:412019/12/30 財經 《日股》日股封關，明年1月6日開市 09:432019/12/31 財經 財經熱門新聞 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 1分鐘財經掃描》2020全球股市 小心4隻黑天鵝 - 財經 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 即時 從光阻劑到7奈米大爆發 台積電靠利器驚艷市場 - 財經 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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