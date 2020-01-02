2020大戰進入最後衝刺階段，各陣營卯足全力爭取選票。無黨籍屏東縣枋寮鄉長陳亞麟認為，只要能夠「讓年輕人不討厭韓國瑜」，對韓陣營就是利多！

國民黨總統參選人韓國瑜從2018年九合一大選掀起「韓流」，擁有不少鋼鐵韓粉，但在年輕族群的支持度，遠不及總統蔡英文。不過韓國瑜日前上網路政治脫口秀節目《博恩夜夜秀》，先高喊「大家最喜歡的『韓導』來囉！」一開始便展現親和力。主持人博恩問要稱呼他為「韓總」或是「韓導」時，韓國瑜表示，「那就韓導到底」。韓國瑜此舉也在網路上掀起熱議。據《中評社》報導，陳亞麟認為，最後階段在年輕選票上，韓陣營做到不被討厭就是利多。

陳亞麟指出，韓國瑜上《博恩夜夜秀》，坦承有90%的觀眾不喜歡韓，陳認為，韓願意面對不支持的人，展現出一種勇氣，這就是他厲害的地方。他說韓只要能夠讓年輕人不討厭韓國瑜，相對來說對韓陣營就是贏。他認為，年輕人不喜歡韓國瑜，主因出在韓當高雄市長尚未做出成績就參選總統，不過上《博恩夜夜秀》對韓陣營仍是加分。

(中時電子報)