2019年9月才在世界舉重錦標賽奪下2金1銀，創下世界新紀錄的舉重女將郭婞淳，過去就相當低調的熱衷公益，但她日前的一個暖心舉動，讓台東聖母醫院上下異常感動，原來郭婞淳在2019年最後一天，默默獨自走進台東聖母醫院公關室，低調地說「我要捐款」，被護理人員認出，由於這已經不適郭婞淳第一次如此，院長陳良娟特在臉書分享她捐國光獎金助人的善行。

陳良娟在台東聖母醫院官方臉書網站上PO文寫道：2019年的最後一天，她獨自一個人、沒有鎂光燈的簇擁，默默的走進聖母醫院公關室，低調的表示說：我要捐款。

陳良娟說，其實郭在2013年就想購買救護車及車上設備捐給台東聖母醫院，但因台東聖母醫院沒有急診服務，所以建議她改捐贈給羅東聖母醫院，然羅東聖母醫院也無需求，轉而建議她捐贈給，急需救護車的澎湖惠民醫院，捐完救護車的她，這些年仍掛念著台東聖母醫院的需求

郭婞淳說：我在台東成長，受台東的照顧很多，我要盡自己的力量回饋台東，而我也一直關注長期照顧弱勢的台東聖母醫院的需要，往後只要有能力，我仍會持續的幫助台東聖母醫院，一起照顧台東有需要的民眾。

陳良娟讚揚，她有無比堅毅與世界級的力量，她更有一顆柔軟又有溫度的愛心她不僅是「AMIS之光」、「台東之光」更是「台灣之光」。感謝舉重國手郭婞淳願意將自己努力所獲得的國光獎金，無私奉獻給自己的家鄉！

(中時電子報)