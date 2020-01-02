南韓天團Super Junior（SJ）成員金希澈，2019年8月就爆出和大勢女團「TWICE」成員MOMO戀愛中，不過當時雙方否認，時隔5個月，兩人又傳出戀愛消息，這次他們雙雙認愛了，成為2020年第一對藝人情侶。

金希澈和MOMO相差14歲，過去他多次表達對女方的好感，表示自己是MOMO的粉絲，兩人曾留下許多合照，也一直以兄妹相稱，不過2019年8月爆出交往消息，但當時澄清是親近前後輩關係，時隔5個月又傳出戀愛中，韓媒《Market News》1日深夜報導，他們從前後輩關昇華成戀人關係，在繁忙日程中仍用心維繫感情。

這是兩人第2次傳出戀情，本以為又是烏龍一場，不過金希澈所屬的Label SJ稍早發聲明認戀了，「兩人平時是友好的演藝圈前後輩關係。最近互相有好感交往中。」MOMO所屬的JYP娛樂也回應：「經確認，兩人是演藝圈的前後輩，關係一直很好。最近兩人產生了好感並交往，謝謝大家。」

其實，這是金希澈出道15年首次公開認愛，過去曾說過「就算交往也不會讓人發現」，雖然自己有一定年記，粉絲也希望他趕快找到好對象，但因「要對粉絲有基本禮儀」，所以就算要戀愛也不要留下痕跡，但若真被拍到，就會親口告訴大家，「減少對粉絲的傷害」。

(中時電子報)