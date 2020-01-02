國民黨總統候選人韓國瑜，日前上網紅節目《博恩夜夜秀》後聲勢大漲，不僅表現深獲肯定，觀看人次開播第一小時即突破30萬，不到9天更將飆破550萬。這個紀錄，完勝總統蔡英文的8餘月414萬，以及台北市長柯文哲的12天120萬，網友震驚：「蔡英文一輩子也追不上」。

24日《博恩夜夜秀》正式播出〈韓總駕到！迎接夜夜秀開播以來最熟悉的陌生人！〉引爆強烈關注，無論韓粉、韓黑都老早拭目以待。影片才上線，第1小時觀看人次就來到30萬，1日更飆破87萬；如今影片上線不到9天，觀看人次即將衝破550萬，狂勝蔡英文花了8個多月才達到的414萬，證明了韓國瑜的流量實力與媒體聲量。

網友對韓國瑜的節目表現迴響熱烈，紛紛表示：「為了下一代，一定要翻轉台灣」、「2019最後一天了，我想對韓導說：總統就是你」、「看完全家決定都棄暗投明了！」「一個總統博士論文竟然列為國家機密？封存30年？元首誠信？我很懷疑？」「看完的感想就是『勇者無懼』」

也有人感性表示：「我住鳳山10年第一次覺得門前道路這麼的平真的像高速公路（看到他們在施工情形真的很佩服），下雨可以不怕淹水。真的很謝謝韓市長及他的優質團隊」、「有人說如果不算李四川所做的工作，韓總就沒政績了。真是睜眼說瞎話！且不說李副市長的工作成效只是韓總眾多政績中的一部分，即使真的只有李副市長這部分工作比較耀眼，難道那就不是韓總政績？做領導最關鍵的職責之一就是用好人，而蔡恰恰就敗在被派系綁架，用的都是作為政治交換而不得不接受的派系酬庸」。

(中時電子報)