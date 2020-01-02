未來六天無明顯冷空氣南下，氣象專家吳德榮指出，一直到下周三(1/8)冷空氣抵達，北台灣轉濕冷，全台各地降溫，歐洲模式模擬其強度達到大陸冷氣團的標準，台北溫度14度以下。

今晨因為輻射冷卻，新竹平地站寶山出現超低溫8.0度，大台北低溫則在13至15度，中南部平地低溫12、13度。吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說道，今天起到周六(1/4)，各地晴時多雲，白天北台灣舒適、中南部微熱，早晚偏涼微冷；北海岸及東半部偶有零星短暫雨。今天白天氣溫，北部15~25度、中部14~27度、南部15~29度、東部15~27度。

吳德榮說，周日(1/5)有一小股東北風影響很輕微，僅北海岸、東北角降雨機率略升，對其他各地無影響。接著就是下周三(1/8)有一波冷空氣南下，北台灣轉濕冷，其他地區也會降溫。歐洲模式的模擬強度達「大陸冷氣團」，美國(GFS)模式的模擬強度仍為「東北季風」，由於是6天候的模擬，還有不確定性，持續觀察。

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(中時電子報)