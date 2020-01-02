2020總統大選最後階段，民進黨北市立委候選人今站上街頭拜票，同黨總統候選人蔡英文也到場致意。針對台大教授蘇宏達因為2018年11月在臉書上對故宮南移政策的質疑，日前被「查水表」一事，蔡表示此事司法相關單位已有說明，相信是依既有法律程序進行，她不便就個案回答，但若牽拖《反滲透法》是不負責任的講法。

影》台大教授被查水表？蔡英文：勿牽拖反滲透法 個案不便回答

台大教授蘇宏達在臉書自爆，因批評政府卻被依違反社會秩序維護法查水表，前總統馬英九指出社維法就可如此，《反滲透法》將會更嚴重，台北市長柯文哲也說「法沒問題，但人介入導致變質」。

蔡總統表示，相關司法調查機關都已出來說明，相信是按照法律要求跟既有程序辦理，關於個案她不便評論。她反批，拿來跟《反滲透法》牽拖是一個不負責任的講法，《反滲透法》的要件很嚴謹，是必須接受中國委託與指示等，而社維法在人民的生活理念及相關案件裡，相信不會受到中國的委託與指示，台灣是民主社會，法治性格愈來愈強，民主法治社會必須有套機制，以免受到侵害。

(中時電子報)