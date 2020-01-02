蔡英文總統2日清早與民進黨北市8名立委候選人，在小巨蛋前廣場同台。（張穎齊攝）

蔡英文總統原本預定2日清早要和民進黨北市8名立委候選人，一齊在小巨蛋廣場前站街頭，向民眾揮手拜票，但因維安考量臨時改成前來加油打氣，短短15分鐘快閃，而蔡總統在受訪過程中，有民眾在對街高喊「蔡英文跳票！」成意外的插曲。

蔡總統說，競總在規畫一些活動都有很多方案，都會隨時評估，最後採取這個（加油打氣致意）方式，一方面要把對大家的一般生活影響降到最低，並配合安全考量，整個競選活動到了最後階段，都會配合安全單位考量。至於有情資說隨扈都穿上防護背心，蔡說「我不清楚。」

蔡總統在接受媒體聯訪過程中，也民眾在隔一條馬路對街，高喊數聲「蔡英文跳票！」不過蔡似乎沒聽到，沒有任何反應。

媒體詢問，會對站街口個感到新鮮嗎？蔡總統說，不會啊，她從以前就有站街口，別忘了她2010年還選過新北市長，一天到晚站街頭。

對於本來是否要和民眾揮手？蔡總統說，看情況嘛，因為媒體這麼多站在這裡，就算她揮手也沒人看到啊。

(中時 )