國民黨總統候選人韓國瑜，因親民形象、草根作風，擁有大批基層支持者「韓粉」，外界卻普遍認為其選民結構年齡較長，不若總統蔡英文深得年輕族群喜愛。網友發文，高喊：「首投族回來了！響應韓國瑜的第一支穿雲箭！唯一票投2號韓國瑜！」讓韓粉大喊：「太棒了，終於穿破雲層，見陽光台灣有救了，讚！」

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「首投族回來了！響應韓國瑜的第一支穿雲箭！唯一票投2號韓國瑜！唾棄民進黨的無恥！治國無半步！選舉全奧步！」

文章一出，迴響熱烈，不到一小時即獲得近1000個讚、近百則留言與多次分享。有人大喊：「太棒了，終於穿破雲層，見陽光台灣有救了，讚！」其他網友則紛紛回應：「感謝你回來」、「謝謝你」、「真金不怕火煉」、「唯真不破」、「大家齊心努力，加油」、、「歡迎回來」、「年輕人的未來自己救，一起站出力挺，加油！」

網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

(中時電子報)